Abel rende Jorge Simão no comando do Sp. Braga

Mário Aleixo - RTP 26 Abr, 2017, 07:26 / atualizado em 26 Abr, 2017, 10:48 | 1.ª Liga

O Sp. Braga e o treinador Jorge Simão chegaram a acordo para a rescisão do contrato, revelou o clube atual quinto classificado da I Liga de futebol.



Numa curta nota no seu sítio oficial na Internet, a SAD do clube minhoto "informa que o treinador Jorge Simão solicitou, esta terça-feira, uma reunião com a administração desta sociedade, na qual colocou à disposição o seu lugar no comando da equipa técnica".



"A SAD compreendeu e aceitou os motivos invocados pelo treinador, tendo ficado acertada a desvinculação de Jorge Simão e dos seus adjuntos Luís Miguel Vilela, Gilberto Andrade e André São Miguel. O Sporting de Braga agradece a Jorge Simão todo o profissionalismo e empenho colocados ao serviço desta sociedade, desejando-lhe as maiores felicidades", lê-se no comunicado.



Jorge Simão tinha mais um ano de contrato com o Sp. Braga, mas a derrota por 3-1 em Paços de Ferreira, no domingo, na 30ª jornada da I Liga, deixou os bracarenses a cinco pontos do quarto lugar, ocupado pelo rival Vitória de Guimarães, e hipotecou em definitivo a meta dos 65 pontos por si colocada.



Jorge Simão esteve no comando técnico dos "arsenalistas" pouco mais de quatro meses, após ter ingressado a 20 de dezembro de 2016, proveniente do Desportivo de Chaves, para substituir José Peseiro.



Herdou então uma equipa em terceiro lugar e deixa-a em quinto, tendo o Marítimo, sexto classificado, a quatro pontos de distância.



Abel Ferreira, treinador da equipa B e que já orientou a equipa principal dos bracarenses na vitória no terreno do Sporting (1-0), é o nome escolhido para orientar a equipa nas últimas quatro jornadas do campeonato, a próxima das quais com a receção aos "leões".



O novo técnico será apresentado esta quarta feira às 18h30.



Visita do Sporting no horizonte



Na primeira volta da competição, na transição de José Peseiro para Jorge Simão, foi Abel Ferreira que assumiu interinamente o comando técnico da equipa minhota e foi a Alvalade vencer o Sporting por 1-0.



O Sp. Braga venceu esse jogo com um golo de Wilson Eduardo, um dos atuais lesionados do plantel, e apresentou um "onze" com: Matheus; Baiano, André Pinto, Ricardo Ferreira e Goiano; Vukcevic, Xeba e Ricardo Horta; Alan, Wilson Eduardo e Rui Fonte.



Para o desafio com o Sporting estão confirmados os regressos de Baiano, Vukcevic e Rui Fonte que falharam a deslocação a Paços de Ferreira devido a castigo, tal como Marafona recuperado de lesão.