Adeptos do Belenenses interromperam treino e pediram explicações ao plantel

Os adeptos deslocaram-se ao Estádio do Restelo e foram autorizados pela SAD a entrar no relvado, onde estiveram à conversa com o presidente da SAD, Rui Pedro Soares, o treinador, Domingos Paciência, e os jogadores.

Esta situação, que decorreu de forma pacífica, ocorreu a meio da sessão de treino de preparação para o encontro com o Sporting, tendo atrasado o treino em cerca de 40 minutos, bem como a conferência de imprensa de Domingos Paciência, que estava inicialmente marcada para as 12:30.

Na semana passada, após o desaire caseiro com o Paços de Ferreira (2-1), o sétimo consecutivo na I Liga, vários adeptos do Belenenses protestaram contra a SAD e jogadores, nomeadamente o `capitão` Abel Camará, o que levou a um reforço do contingente policial no Estádio do Restelo.

Na sequência dos desentendimentos, o avançado luso-guineense veio a público lamentar a forma como tem sido tratado pelos adeptos nos últimos anos, considerando que tem sido o "patinho feio da equipa".

O Belenenses defronta o Sporting no domingo, no Estádio de Alvalade, a partir das 11:45, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa, com arbitragem de Bruno Paixão (Setúbal).