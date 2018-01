Adeptos do V. Guimarães tentam agredir jogadores

Mário Aleixo - RTP 17 Jan, 2018, 11:59 / atualizado em 17 Jan, 2018, 12:00 | 1.ª Liga

Os elementos apoiantes do Vitória entraram no complexo de treinos do clube minhoto e procurou de uma forma agressiva dialogar com os jogadores procurando uma justificação para os fracos resultados da principal equipa de futebol do clube.



O grupo de adeptos não ultrapassava as três dezenas e, depois de conseguir entrar no campo de treinos onde decorria uma sessão de trabalho à porta fechada, por volta as 10h45, os adeptos alguns de cara tapada começaram a lançar algumas acusações aos jogadores e posteriormente a tentarem agredir alguns atletas tendo outros jogadores intercedido na tentativa de acalmar os ânimos.



Recorde-se que um episódio idêntico já tinha acontecido em agosto de 2011 quando Rui Vitória era o técnico dos "conquistadores".



A equipa não ganha há seis jogos e ocupa o nono lugar no campeonato da I Liga, tendo já sido eliminada da Taça de Portugal e Taça da Liga.



No próximo domingo o Vitória de Guimarães recebe o Estoril, a partir das 20h15, em jogo a contar para a 19ª jornada do campeonato.