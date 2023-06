Adrián Marín é reforço do Sporting de Braga

O jogador de 26 anos representou nas duas últimas épocas outras duas equipas minhotas, Gil Vicente e Famalicão, ingressando agora no Sporting de Braga.Com formação no Villarreal, Adrián Marín jogou ainda no seu país no Leganés, Alavés e Granada ante de chegar a Portugal, em 2021/22.O lateral esquerdo fez 37 jogos na época passada pela equipa de Barcelos e assinou um vínculo com os "arsenalistas" até 2026.