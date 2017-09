Adrien pode render até 29,5 milhões de euros ao Sporting

Lusa 07 Set, 2017, 21:04 / atualizado em 07 Set, 2017, 21:05 | 1.ª Liga

Os `leões` cederam os "direitos desportivos e económicos" do internacional português ao emblema inglês por 20 milhões de euros, valor aos quais se juntam cerca de "4,5 milhões de euros correspondentes à renúncia de direitos de crédito, decorrentes da intermediação na celebração do contrato de trabalho celebrado em 08 de fevereiro de 2016".

No contrato, consta ainda um "montante variável de até cinco milhões de euros, em função de objetivos relacionados com a performance individual do jogador e da própria equipa", lê-se ainda no comunicado do Sporting.

O emblema lisboeta, que ficou ainda com o direito a 15 por cento de mais valia numa transferência futura do médio, esclareceu que a transferência "está concluída" e que o atraso da inscrição do jogador na Premier League "não tem qualquer impacto nas condições financeiras descritas".

A FIFA rejeitou a inscrição do médio Adrien Silva no Leicester Cdevido a um atraso de 14 segundos na entrada da documentação necessária para o registo da transferência do internacional português.

O acordo para a mudança de Adrien do Sporting para o Leicester foi finalizado em 31 de agosto, último dia do `mercado`, mas os documentos para formalizar a inscrição entraram no Transfer Matching System (sitema de registos da FIFA) segundos depois de terminado o prazo.

O Leicester está a tentar contornar a situação junto da FIFA, para poder utilizar Adrien de imediato.

Se a inscrição continuar a ser rejeitada, Adrien poderá ficar sem jogar até à abertura do próximo período de transferências, em janeiro.