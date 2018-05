Ailton e Eduardo Teixeira são os primeiros reforços do Sporting de Braga

Lusa Comentários 17 Mai, 2018, 19:12 | 1.ª Liga

Ailton, de 23 anos, chega a Braga por empréstimo (uma temporada, com opção de compra) dos alemães do Estugarda, enquanto o também brasileiro Eduardo Teixeira, de 24 anos, assinou por cinco épocas pelos minhotos.



"Quando surgiu esta oportunidade não hesitei, quer pelo projeto como pela ambição do clube. Este é o maior passo da minha carreira. Senti-me atraído pela ambição de um clube que se aproxima cada vez mais do título, bem como pelo estilo de jogo que apresentou na última da temporada, um futebol atrativo e virado para a frente", afirmou o médio ao sítio oficial dos 'arsenalitas'.



Depois de duas épocas no Estoril Praia, que terminou em último lugar e desceu de divisão, Eduardo Teixeira diz sentir-se melhor a "jogar na zona central do terreno, para poder articular jogadas".



Ailton considera que a vinda para o Sporting de Braga surge no momento da carreira em que se sente "mais maduro" e mostrou ambição de "conquistar títulos" em Braga.



"Sinto que é hora de me afirmar e escolhi o clube certo para isso, mas também estou consciente de que venho para uma realidade, um projeto e uma massa adepta diferentes. Vim para cá para lutar títulos e tenho a consciência que a cobrança é diferente", disse.