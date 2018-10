Ainda os mesmos 18 treinadores (!)

Comentários 01 Out, 2018, 23:22 | 1.ª Liga

E chegámos ao final da 6ª jornada com ... ZERO TREINADORES DESPEDIDOS!!!



Inédito nos últimos 16 campeonatos



HÁ 16 ANOS que isto não acontecia, chegarmos ao final da jornada 6 com TODOS os treinadores nos mesmos clubes!!



Aqui fica a lista do primeiro treinador a sair em cada época, e a respectiva jornada:



2017-18 - 5ª jornada - Miguel Leal saiu do Boavista

2016-17 - 5ª jornada - Paulo Gusmão saiu do Maritimo

2015-16 - 5ª jornada - Viterbo saiu da Académica

2014-15 - 3ª jornada - João de Deus saiu do G.Vicente

2013-14 - 5ª jornada - Van Der Gaag saiu do Belenenses

2012-13 - 5ª jornada - Sá Pinto saiu do Sporting

2011-12 - 2ª jornada - Manuel Machado saiu do VSC

2010-11 - 4ª jornada - Van Der Gaag saiu do Marítimo

2009-10 - 3ª jornada - Ulisses Morais saiu da Naval

2008-09 - 3ª jornada - António Conceição saiu do Trofense

2007-08 - 1ª jornada - Fernando Santos saiu do Benfica

2006-07 - 4ª jornada - Juca saiu do Maritimo

2005-06 - 2ª jornada - Hélio Sousa saiu do VFC

2004-05 - 1ª jornada - Manuel Cajuda saiu do Maritimo

2003-04 - 2ª jornada - Artur Jorge saiu da Académica



2002-03 - 11ª jornada - Manuel Fernandes saiu do S.Clara



A última vez que chegámos à 6ª jornada com todos os treiandores que começaram o campeonato foi na época 2002/03, curiosamente na última época do Santa Clara na I liga. E foi precisamente no Santa Clara que se deu a primeira "chicotada" ... mas só na 11ª jornada.