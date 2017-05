Alan Ruiz para seis a oito semanas devido a lesão

Lusa 02 Mai, 2017, 17:54 | 1.ª Liga

O avançado argentino sofreu a lesão na primeira parte da partida da 31.ª jornada da I Liga, no domingo, frente ao Sporting de Braga (vitória 3-2), e acabou por ser substituído por Daniel Podence.



"Alan Ruiz sofreu lesão do ligamento lateral interno do joelho esquerdo. Tempo de recuperação expectável é se seis a oito semanas", referem o boletim clínico do Sporting.



Com este tempo de paragem estimado, Alan Ruiz não vai jogar mais esta temporada, uma vez que faltam apenas três jogos para o fim do campeonato.



O Sporting anunciou ainda que o médio João Palhinha efetua treino condicionado devido a uma mialgia no adutor direito.