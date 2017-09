Alex Telles continua em dúvida no FC Porto

Lusa 20 Set, 2017, 15:56 | 1.ª Liga

A dois dias de novo desafio, o lateral esquerdo brasileiro fez treino integrado condicionado à mialgia de esforço no adutor direito, que na véspera tinha exigido treino de recuperação.

O médio André André, também magoado na visita de domingo ao Rio Ave, que os `dragões` venceram por 2-1, persiste com tratamento à entorse do tornozelo esquerdo.

O jovem lateral Diogo Dalot voltou a integrar os trabalhos do FC Porto B.

O grupo volta ao trabalho na quinta-feira, às 10h00, no Centro de Treinos e Formação Desportiva PortoGaia, no Olival, em nova sessão à porta fechada, sendo que o treinador Sérgio Conceição faz às 12:30 a antevisão do encontro com os algarvios.

O FC Porto lidera a I Liga de futebol com o pleno de 18 pontos, os mesmos do Sporting, enquanto o Portimonense é 13.º com seis. As equipas defrontam-se na sexta-feira, às 20h30, no Estádio do Dragão.