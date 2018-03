Alex Telles e Soares condicionados em treino do FC Porto

Lusa Comentários 14 Mar, 2018, 20:47 / atualizado em 14 Mar, 2018, 20:49 | 1.ª Liga

A preparação para o dérbi de sábado, com o Boavista, foi hoje feita no Estádio do Dragão, da parte da tarde, com Sérgio Conceição a chamar Bruno Costa, que já se estreou pela equipa principal, e Luís Mata.

No boletim clínico, hoje divulgado no sítio dos `dragões` na Internet, continuam a constar os nomes do lateral-esquerdo Alex Telles e do avançado Soares, que continuam a fazer treino condicionado "e ainda realizaram trabalho de ginásio".

Danilo Pereira e o maliano Moussa Marega "prosseguem o tratamento às lesões", mas a boa notícia para Sérgio Conceição é que o internacional português já realizou, hoje, trabalho de ginásio, a par do programa de recuperação.

Os `azuis e brancos` voltam aos treinos na quinta-feira, pelas 11:00, no centro de treinos do Olival, em Vila Nova de Gaia, à porta fechada.

O líder FC Porto, que viu a diferença para o Benfica (segundo) encurtada para dois pontos, após a derrota de domingo em Paços de Ferreira (1-0), recebe o Boavista (sétimo), pelas 20:30 de sábado, no Estádio do Dragão.