Alex Telles e Soares em treino integrado condicionado no FC Porto

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, e além da evolução do defesa e do avanbçado, o médio Danilo fez tratamento e trabalho de ginásio e o avançado maliano Marega ficou em tratamento.



O plantel principal dos portistas volta ao trabalho pelas 11h00 de terça-feira, novamente no Olival, em Vila Nova de Gaia, com uma sessão prevista para decorrer à porta fechada.



O líder FC Porto, que viu a diferença para o Benfica (segundo) encurtada para dois pontos, após a derrota de domingo em Paços de Ferreira (1-0), recebe o Boavista (sétimo), pelas 20h30 de sábado, no Estádio do Dragão.