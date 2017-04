Alonso já roubou pontos ao Benfica

Mário Aleixo - RTP 13 Abr, 2017, 12:25 | 1.ª Liga

Na época 2009/10 o futebolista estava a estrear-se pelos insulares e do outro lado Jorge Jesus fazia o primeiro jogo para o campeonato como treinador do Benfica.



O resultado final desse Benfica-Marítimo foi um empate, 1-1, e o golo dos maritimistas foi apontado por Alonso de grande penalidade.



Sobre a sensação de marcar um golo ao Benfica no estádio da Luz revelou: “Dá um gozo especial sobretudo se o golo ajudar a equipa a conseguir pontos”.



Em declarações ao jornalista David Carvalho o defesa esquerdo recordou: “Fizemos um excelente jogo e eu estava tranquilo e converti o penálti”.





O brasileiro que atuou de vermelho e verde entre 2009 e 2012, desse jogo ainda se lembrou que “o Marítimo estava preparado para defrontar o Benfica, com uma boa postura defensiva e conseguimos contrariar bem a pressão alta do Benfica”.Alonso, de 36 anos, ainda revelou uma ideia “sui generis” sobre o atual treinador do Sporting e, nesse dia, seu adversário: “É um grande treinador embora eu não goste muito da conduta dele perante os adversários”.Ao tentar antever o desafio desta sexta feira o jogador admitiu que “o Marítimo vai jogar para conseguir pontos”.Em Portugal Alonso ainda atuou durante cinco épocas no Nacional da Madeira.