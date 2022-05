Amorim entregou lista de imprescindíveis a Frederico Varandas e Hugo Viana

Em conferência de imprensa, em Alcochete, o técnico recusou comentar o mercado de transferências, alegando, mais uma vez, que o faz apenas após o encerramento, mas lembrou que "os clubes portugueses têm sempre de vender", pelo que disse estar preparado para o que vier a acontecer.

"Não me preocupo muito com isso. O que faço é entregar a lista de jogadores que acho que são fundamentais para o nosso projeto, mas depois não passa pelas minhas mãos e há que entender que o mercado é mesmo assim", desabafou Rúben Amorim, durante a antevisão do encontro com o Santa Clara, da derradeira ronda do campeonato.

Por isso, recusou comentar a contratação do central neerlandês Jeremiah St. Juste, oficializado esta semana pelos `leões`, uma vez que "ainda tem um jogo para fazer pelo Mainz", assim como não quis divulgar a lista de jogadores que pretende manter, nem os que ainda pretende contratar.

"Obviamente não vou estar a dizer que lista de jogadores entreguei, porque podemos perder alguns e é do senso comum que os que têm mais mercado são os que tiveram mais rendimento. Depois, o que vamos precisar, pode derivar das saídas. O objetivo é manter ao máximo este grupo e podemos não conseguir", admitiu.

Ainda assim, à `boleia` de uma questão sobre o futuro de Diego Callai, guarda-redes de 17 anos que trabalha com o plantel principal, Amorim acabou por desvendar que é "ideia" do clube "tentar um novo empréstimo de João Virgínia" junto do Everton e que André Paulo, `guardião` que termina contrato esta época, "vai ficar".

Sobre Morita, médio do Santa Clara que está perto de reforçar os `leões`, Amorim acabou por falar na condição de jogador influente no adversário de sábado, em encontro da 34.ª e última jornada da I Liga.

"O Morita é um jogador de grande qualidade técnica, japonês, que já isso requer grande trabalho, está na essência dos jogadores japoneses. Pode jogar a `seis`, a `oito`, é um excelente jogador, faz bem ao Santa Clara ter jogadores desta qualidade", avaliou.

O Sporting recebe o Santa Clara no sábado, a partir das 20:30, no Estádio José Alvalade, num encontro que será dirigido pelo árbitro Hugo Miguel (AF Lisboa).

Em caso de vitória, a equipa de Rúben Amorim iguala os 85 pontos que alcançou em 2020/21, época em que se sagrou campeã nacional, mas desta vez perdeu o campeonato para o FC Porto, que assegurou o título no sábado, após vencer o Benfica, no Estádio da Luz, por 1-0.