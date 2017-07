André Almeida prevê dificuldades para Benfica conquistar o `penta`

Lusa 03 Jul, 2017, 17:18 / atualizado em 03 Jul, 2017, 17:22 | 1.ª Liga

“Esperam-nos grandes desafios pela frente. Todas as equipas estão a reforçar-se bem e vamos ter uma luta complicada pelo título, mas será também para as equipas que lutam pela Europa e até pela manutenção”, disse o polivalente jogador dos ‘encarnados’, em declarações à BTV, ao quarto dia do início dos trabalhos de preparação da pré-época, que decorrem no Caixa Futebol Campus, no Seixal.



Para André Almeida, que confessou já ter saudades do Benfica, “é sempre bom regressar a casa, ainda que as férias tenham sabido bem”, mas agora a hora “é de concentração no trabalho e de assimilação de processos de jogo”.



Por isso, considera importantíssimo o trabalho nesta fase da pré-época: “É altura de adquirir os índices físicos e táticos e, se fizermos uma boa preparação, a época tornar-se-á mais fácil e correrá melhor para a equipa”.



O jogador nega ter o estatuto de referência no clube para os mais jovens: “Não gosto de me ver como referência, sou apenas mais uma peça que está há alguns anos no clube e que procura receber bem os que chegam e fazê-los sentirem-se em casa, como eu me sinto. O que me passaram desde que cheguei a esta casa foi a sede de vitória e é isso que tento passar para os que chegam, e que sabem que este é um clube habituado a ganhar”.



Durante as férias, André Almeida cumpriu uma promessa antiga que fez e foi de bicicleta a Fátima: “É uma coisa que já vem do tempo que cheguei ao Benfica. Falei com os meus pais, a quem disse que queria fazer algo diferente neste clube. Com a conquista do ‘tetra’ senti que era a altura para agradecer a Deus, que sempre me acompanhou, mas também à família e aos amigos que sempre me apoiaram nos momentos menos bons”.



O Benfica voltou hoje de manhã a treinar no Caixa Campus Futebol, sessão em que a bola foi protagonista, com os jogadores a executarem movimentos rápidos de passe e receção, depois da habitual corrida feita em passada larga e ritmo forte.