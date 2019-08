André Almeida regressa aos convocados do Benfica em dia de jogo com FC Porto

Lusa Comentários 24 Ago, 2019, 12:18 | 1.ª Liga

André Almeida, titular indiscutível na última temporada, esteve afastado devido a lesão, uma fratura de stress na tíbia direita, e ainda não realizaou qualquer jogo na presente temporada, tendo rendido na lista de 19 convocados de Bruno Lage João Ferreira.

De resto, os outros 18 elementos chamados são os mesmos das duas jornadas anteriores da Liga, continuando ausentes por lesão Conti, lesão muscular na região anterior da coxa direita, Ebuehi, lesão muscular na região posterior da coxa direita, David Tavares, entorse do joelho direito, Gedson, fratura na base do quinto metatarso do pé direito, e Gabriel, entorse do joelho direito, com lesão do ligamento lateral externo.

O Benfica, campeão em título e líder do campeonato com os mesmos seis pontos do Famalicão, recebe pelas 19:00 de hoje o FC Porto, presentemente no grupo dos sétmimos classificados com três pontos.

Lista dos 19 convocados:

- Guarda-redes: Odysseas e Ivan Zlobin.

- Defesas: Jardel, Ferro, André Almeida, Rúben Dias, Nuno Tavares e Grimaldo.

- Médios: Caio Lucas, Chiquinho, Taarabt, Samaris, Pizzi, Florentino e Rafa.

- Avançados: Seferovic, Vinícius, Raul de Tomas e Jota.