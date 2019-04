André Almeida, Taarabt e Jonas regressam aos convocados do Benfica

Comentários 13 Abr, 2019, 20:42 / atualizado em 13 Abr, 2019, 21:13 | 1.ª Liga

André Almeida não entrou nas escolhas para o jogo com o Eintracht Frankfurt (4-2), por opção técnica, e Jonas cumpriu castigo, enquanto Taarabt não está inscrito na UEFA.



Para o jogo com o Vitória de Setúbal, da 29.ª jornada da I Liga de futebol, o treinador Bruno Lage deixou de fora Jardel e Corchia, bem como Fejsa, todos titulares no jogo europeu.



Jardel e Fejsa saem por opção, num momento em que o boletim clínico do clube é preenchido com Ebuehi, Conti, Gabriel, e, desde quinta-feira, Corchia, que saiu do jogo europeu com uma lesão muscular na coxa esquerda.



O Benfica procura regressar à liderança da I Liga, em jogo com o Vitória de Setúbal (11.º), com início marcado para as 20:00.



Os ‘encarnados’ têm 69 pontos, menos três do que o FC Porto – contra quem têm vantagem no confronto direto -, que hoje venceu na visita ao Portimonense, por 3-0.



Lista de 19 convocados:



- Guarda-redes: Svilar e Vlachodimos.



- Defesas: Yuri Ribeiro, André Almeida, Rúben Dias, Ferro e Grimaldo.



- Médios: Zivkovic, Florentino, Samaris, Pizzi, Gedson Fernandes, Rafa, Cervi e Taarabt.



- Avançados: Seferovic, Jonas, João Félix e Jota.