André Cruz: Dérbi é trabalho, concentração e pressão

Mário Aleixo - RTP 18 Abr, 2017, 12:28 / atualizado em 18 Abr, 2017, 12:36 | 1.ª Liga

André Cruz, de 48 anos, deixou o Sporting em 2002, após a conquista do título, e o seu nome ficará para sempre na história do clube pelos seus livres diretos convertidos em golos que tantas felicidades deram aos adeptos.



O antigo defesa central, entrevistado pelo jornalista João Gomes Dias, recordou a importância de um dérbi pela sua “dificuldade, trabalho, concentração e pressão”.





O ex-jogador passou pela Bélgica, Itália e Portugal. Chegou ao Sporting no meio da temporada 1999/00 e em Alvalade venceu dois campeonatos, duas supertaças e uma Taça de Portugal.Sobre o jogo do próximo sábado disse acreditar que o Benfica tem uma vantagem boa mas faltam ainda cinco jogos. Quanto ao seu Sporting “está no terceiro lugar e vive uma situação mais complicada porque precisa de ganhar todos os jogos e que Benfica e FC Proto percam”.André Cruz lembrou também que os dérbis marcam qualquer jogador e acrescentou: “O meu primeiro dérbi foi bom porque ganhamos e marquei um golo mas não posso esquecer o clássico com o FC Porto em Alvalade em que ganhamos e conquistamos o título”.O antigo futebolista dos “leões” confessou que não tem seguido de perto o campeonato português e daí lhe ser difícil analisar as duas equipas na atualidade, bem como, destacar as individualidades em destaque nas duas formações.Em síntese o antigo pilar da defesa leonina confessou ser “complicado apontar um favorito porque há pressão para os dois lados”.André Cruz vai torcer pela vitória do Sporting. Atualmente, mora na cidade de Santa Bárbara d'Oeste, São Paulo, tem uma escola de futebol em Campinas e tem jogadores jovens em clubes no Brasil. Também faz palestras contando episódios da sua vida como motivação pessoal e demonstrando que o futebol é igual a uma empresa.