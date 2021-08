Antevisão 1.ª jornada da I Liga - Números e Curiosidades

- O início do 88.º campeonato nacional.- O regresso do Vizela ao escalão principal… 36 anos depois.- O regresso do Arouca… 4 anos depois e do Estoril… 3 anos depois.- A estreia de 2 novos treinadores, Bruno Pinheiro (Estoril) e Álvaro Pacheco (Vizela).- O 2.º confronto na história (I Liga em Alvalade) entre Sporting e Vizela. Vizela vai regressar a Alvalade 36 anos depois.- O confronto entre duas equipas que subiram este ano, ambas de amarelo, Arouca e Estoril.- Moreirense vai receber o Benfica pela… 8.ª época consecutiva (!). Moreirense nunca venceu em casa os encarnados.- O confronto entre as duas equipas há mais tempo no escalão principal (excluindo os 3 chamados grandes). Marítimo e Sp. Braga vão defrontar-se pela… 37.ª época consecutiva (!)- O confronto das duas equipas com precisamente o mesmo número de jogos no escalão principal, 204, Tondela e Santa Clara vão defrontar-se pela 4.ª época consecutiva.- O 19.º confronto entre o Vitória SC e o Portimonense (A equipa de Portimão não vence no Afonso Henriques há 33 anos).- O 6.º confronto entre Paços e Famalicão na Capital do Móvel, o terceiro de forma consecutiva.- E depois vamos ter 2 jogos que começam esta época, precisamente como acabaram a última. Defrontaram-se na 34ª jornada, e defrontam-se agora na 1ª, Gil Vicente – Boavista e FC Porto – Belenenses SAD.- Paulo Sérgio vai completar 150 jogos na I liga como treinador.- Ruben Amorim aumentar o seu recorde de invencibilidade em casa e chegar às 28 jornadas sem perder como treinador, quando joga em casa.- Sérgio Conceição aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato, e somar a 29ª jornada consecutiva sem perder.- O Portimonense voltar a vencer em Guimarães… 33 anos depois.- O Famalicão ver cartões pela 69.ª jornada consecutiva (!). Viu cartões em todas as jornadas dos últimos 2 campeonatos.- O Benfica marcar pela 15.ª jornada consecutiva.- O Tondela sofrer pela 14.ª jornada consecutiva.





Séries "incríveis":



- Famalicão vê cartões há 68 jornadas consecutivas.



- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos e 10 meses (4 outubro 2015).



- Sporting não perde em casa há 19 meses.



- Ruben Amorim continua sem perder em casa para a I Liga, 27 jogos - 0 derrotas.



- Sérgio Conceição não perde há 28 jornadas