Antevisão da 2.ª jornada da I Liga - Números e Curiosidades



Números e Curiosidades – Jornada 2





O que vai acontecer nesta 2.ª jornada:



- O Vizela vai receber o Tondela na Capital do Móvel, como casa emprestada. Vai ser o 1º de 16 encontros inéditos deste campeonato.



- O Estoril vai voltar a receber em sua casa o Vitória … 4 anos depois. Vai ser a estreia de Bruno Pinheiro em casa, como treinador na I liga.



- Vai ser o 27º confronto entre canarinhos e vitorianos. Nos últimos 10 anos houve sempre um vencedor, já não empatam na Amoreira há 37 anos (!)



- Arouca regressa à Luz 4 anos depois, vai ser o 5º confronto entre ambos, Benfica como visitado.



- Por incrível que pareça, vamos ter apenas o 3º confronto entre Portimonense e Gil Vicente em Portimão. E todos de forma consecutiva



- Vamos ter o 9º confronto entre Famalicão e FC Porto no Minho, o terceiro de forma consecutiva.



- O Moreirense viaja a São Miguel para defrontar o Santa Clara pela 5ª vez, a 4ª de forma consecutiva (Moreirense NUNCA venceu nos Açores)



- Vamos ter o 17º derby do distrito do Porto, entre Boavista e Paços. É o regresso de Jorge Simão ao Bessa, agora como treinador do Paços.



- Vamos ter a Belenenses SAD a receber o Marítimo no estádio Magalhães Pessoa em Leiria. Vão defrontar-se na I liga pela 4ª época consecutiva.



- E vamos ter o clássico de “Sportings”. Vão jogar em Braga pela 66ª temporada, a 47ª de forma consecutiva (!)



- Últimos 27 confrontos (!) alguém ganhou! Nos últimos 27 jogos o Sp. Braga venceu 13 e o Sporting venceu 14. Já não empatam um jogo em Braga (I LIGA) há 27 anos. Último empate foi em 1994.



- É o regresso de Ruben Amorim … Paulinho … Ricardo Esgaio … a Braga.



- Daniel Ramos vai completar 150 jogos na I liga como treinador



- Jorge Jesus vai completar 590 jogos na I Liga como treinador



- Julio Velazquez vai completar 60 jogos.





O que poderá acontecer nesta jornada:



- Voltar a haver um empate em Braga entre Sp. Braga e Sporting, não acontece há 27 anos (!)



- Toni Martinez marcar pela 5ª jornada consecutiva (marcou nas últimas 3 da época passada e começou a marcar nesta) e Pedro Gonçalves marcar pela 4ª jornada consecutiva



- Termos o 1º empate no campeonato. 9 jogos até ao momento, 0 empates.



- A primeira vitória de sempre de Álvaro Pacheco como treinador na I liga.



- Sérgio Conceição aumentar o seu recorde pessoal sem derrotas no campeonato, e somar a 30ª jornada consecutiva sem perder.



- O Famalicão ver cartões pela 70ª jornada consecutiva (!). Viu cartões em todas as jornadas dos últimos 2 campeonatos.



- O Benfica marcar pela 16ª jornada consecutiva



- FC Porto completar 10 meses sem perder fora



- Portimonense voltar a ganhar em casa … 4 meses depois



- O estádio do Braga chegar às 99 jornadas sempre com golos (!). Viu golos nas últimas 98 jornadas, são 5 anos e 10 meses sempre com golos em Braga





Séries em aberto à entrada para a 2.ª jornada:



- Não marca há mais tempo: Belenenses SAD – 300 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo: FC Porto - 270 minutos.



- Não marca há mais tempo em casa: Marítimo - 285 minutos.



- Não marca há mais tempo fora: Belenenses SAD – 210 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo em casa: FC Porto – 180 minutos.



- Não sofre golos há mais tempo fora: Sp. Braga - 240 minutos.



- Marca há mais jornadas consecutivas: Benfica – 15 jornadas.



- Sofre golos há mais jornadas consecutivas: Benfica – 5 jornadas.



- Mais jornadas consecutivas sem vencer: Vitória SC - 5 jornadas.



- Mais jornadas sem empatar: Belenenses SAD - 7 jornadas.



- Mais jornadas sem perder: FC Porto - 29 jornadas.



- Mais vitórias consecutivas: FC Porto - 4 jornadas.



- Mais empates consecutivos: ninguém



- Mais derrotas consecutivas: Belenenses SAD – 3 jornadas.







Séries "incríveis":



- Famalicão vê cartões há 69 jornadas consecutivas.



- Estádio do Sp. Braga não vê um 0-0 há 5 anos e 10 meses (4 outubro 2015).



- Sporting não perde em casa há 19 MESES.



- Ruben Amorim continua sem perder em casa para a I liga, 28 jogos - 0 derrotas



- Sérgio Conceição não perde há 29 jornadas





Curiosidades:



- 9 jogos até ao momento, 5 vitórias para as equipas visitadas e 4 vitórias para as equipas visitantes (0 empates).



- Estão marcados até ao momento 21 golos (8 de jogadores portugueses).



- Fran Navarro (GV), Daniel dos Anjos (Ton) e Pedro Gonçalves (Spo) são os melhores marcadores do campeonato com 2 golos



- 1 cartão vermelho mostrado, em 9 jogos.



- 3 penaltis assinalados, apenas 1 convertido



- 2-0, o resultado mais repetido, já aconteceu por 4 vezes.



- Estádio com mais golos – Tondela - 3 golos.



- Estádio com menos golos – Luz - 0 golos.