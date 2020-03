António Salvador avisa Sporting que Esgaio, Sequeira e Paulinho valem 65 milhões

António Salvador foi confrontado com o alegado interesse dos `leões` nos três jogadores, mas não mostrou interesse em negociar eventuais transferências.

"Não acredito nisso, não porque os jogadores não tenham qualidade para jogar no Sporting ou em qualquer clube dos ditos `grandes` em Portugal, como nos melhores da Europa, mas pelos valores de transferência. Esses três jogadores têm clausulas de rescisão no total de 65 milhões de euros e, a querer os três, têm de pagar isso, portanto, não acredito que o Sporting os consiga vir buscar", afirmou o dirigente, à margem da apresentação do programa das cerimónias do centenário do clube.

António Salvador detalhou que, "individualmente, um tem [uma cláusula de rescisão] de 15 milhões [Sequeira], outro de 20 [Esgaio] e o outro de 30 [Paulinho], pelo que é melhor arrumar esse assunto", disse.

António Salvador afirmou ainda que a opção de deixar Wilson Eduardo de fora nos últimos jogos foi de Rúben Amorim, agora treinador do Sporting, porque, garantiu, nunca disse a nenhum técnico, em 17 anos como presidente dos minhotos, para não utilizar um jogador por não querer renovar o contrato.

"O Wilson Eduardo está em final de contrato, houve uma conversa entre nós sobre a possibilidade de renovar e não há problemas nem ressentimentos nenhuns. Ele está de corpo e alma neste clube até ao último dia se não continuar cá", disse.

Salvador disse que o Sporting de Braga "percebe a situação do Wilson, que tem 30 anos, e que poderá querer ir para outro campeonato ganhar aquilo que o Sporting de Braga não lhe pode dar, porque é um clube que honra os seus compromissos e nunca se vai desviar dos seus princípios".

"Ele percebeu e, no fim da época, vai decidir. Mas, ele é um grande profissional, gosta deste clube e vai honrar esta camisola sempre que for chamado", garantiu.