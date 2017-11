António Salvador critica arbitragem em Alvalade

Mário Aleixo - RTP 06 Nov, 2017, 08:26 / atualizado em 06 Nov, 2017, 08:26 | 1.ª Liga

"Primeiro, dizer que o Sporting Clube de Braga não tem por hábito, nem nunca o fez, comentar arbitragens para os jogos, mas a nomeação deste árbitro e do VAR, quando saíram as nomeações, deixaram-nos apreensivos", começou por referir António Salvador, lamentando: "Infelizmente, veio a verificar-se essa apreensão."



Após o empate 2-2 no Estádio José Alvalade, o líder dos minhotos compareceu na sala de imprensa, em vez do técnico arsenalista, Abel Ferreira, questionando quem nomeia os árbitros e pedindo esclarecimentos.





"Como é possível nomear o mesmo árbitro na mesma época ao fim de 10 jornadas para os três jogos que fizemos com os três "grandes" [Sporting, Benfica e FC Porto]? Será que não há mais árbitros? Será que só há o Carlos Xistra?", questionou.Por outro lado, António Salvador colocou em causa o vídeoárbitro, uma ferramenta que para o presidente dos minhotos parece ter critérios diferentes nos vários jogos do campeonato.Contudo, o dirigente fez questão de deixar claro que o Sp. Braga estará juntamente com Benfica, Sporting e FC Porto na corrida ao título nacional."Disse no início do campeonato que tínhamos um dos melhores plantéis de sempre. Eu disse e vocês não levaram a sério. Podem querer um campeonato a três, mas vão ter que contar connosco. Mesmo com estas adversidades todas vamos lutar a cada jogo para poder vencer", concluiu.