António Salvador defende combate às desigualdades

Mário Aleixo - RTP 21 Fev, 2018, 08:41 / atualizado em 21 Fev, 2018, 08:41 | 1.ª Liga

O dirigente desvalorizou as ausências de representantes do Sporting e do FC Porto, bem como a presença, pela primeira vez, do Benfica em reuniões deste grupo.



"Sempre dissemos desde a primeira hora que este grupo quer o melhor para o futebol português e pretende combater as assimetrias que existem dentro do futebol português e as diferenças para os outros. O que queremos é trabalhar em conjunto para que essas assimetrias sejam diluídas", começou por dizer António Salvador, no final de mais uma reunião do G15.





O que mais preocupa

O presidente do Sporting de Braga, no papel de porta-voz do grupo de clubes, não quis particularizar as presenças dos clubes, desviando assim as atenções da estreia do Benfica e de nova ausência de FC Porto e Sporting."Não vou comentar quem esteve ou não esteve presente. Essa não é a essência deste grupo. A essência são os problemas e as soluções para o futebol português. Temos de trabalhar todos, todos clubes juntamente com as estruturas do futebol. Foi isso que debatemos aqui, à imagem do que fizemos anteriormente. Repito, não é importante falar de quem esteve ou não esteve presente. O importante é o que foi discutido, o que queremos discutir e ver alterado. Só com os clubes unidos, todos unidos, será possível dar a volta e sair por cima", disse.Em relação às conclusões desta reunião, António Salvador foi parco em palavras."No fim desta reunião demos a conhecer ao presidente as nossas preocupações. Não vamos dizer aqui quais foram as conclusões, mas debatemos o que temos vindo a debater, como seja a governação do futebol português, as equipas B, a formação de jogadores portugueses", disse ainda.A presença do Benfica foi a grande novidade da reunião. Depois de todos os clubes da I Liga terem sido convidados, o clube da Luz fez-se representar pela primeira vez por Domingos Soares de Oliveira, administrador executivo da SAD do clube da Luz, e por Lourenço Coelho, representante do Benfica na Liga.Na lista de ausentes constam os nomes de FC Porto, Sporting e Portimonense.Esta reunião teve como objetivo a discussão de cinco pontos: o modelo de governação da Liga, o futuro das equipas B e possibilidade de criação de um campeonato sub-23, a aplicação das verbas amealhadas nas apostas desportivas online, fazer um ponto de situação do Totonegócio e a passagem da realização e produção das transmissões televisivas para a esfera da Liga.