Arouca quer resolver manutenção sem "estar preocupado com outros resultados"

Lusa 20 Mai, 2017, 16:36 | 1.ª Liga

"Queremos ser nós a resolver os nossos problemas. Falta-nos um ponto, mas não vamos olhar só para esse ponto. Vamos jogar para três pontos. Fui para isso que treinámos, para chegar ao Estoril, fazer um bom jogo e não estar preocupado com outros resultados que estejam a acontecer", disse Jorge Leitão à imprensa, em antevisão à partida.



Na visita ao "tranquilo" Estoril, 12.º classificado com 35 pontos, o Arouca, 15.º classificado com 32 pontos, sabe que basta pontuar para fechar as contas. Por oposição, se perder, depende dos resultados do Moreirense e do Tondela, clubes também com possibilidade de descer de divisão.



Depois de conseguir 23 pontos na primeira volta, ninguém contava com uma segunda volta tão desastrosa ao ponto de o clube estar, na última jornada, ainda a fazer contas pela permanência. A mudança de treinador, entende Jorge Leitão, não foi benéfica.



"A mudança de treinador alterou bastante a equipa, houve descompressão e isso prejudicou-nos. Tentei dar a volta à situação, dar mais intensidade, mas não temos sido consistentes. Fazemos jogos bons, depois fazemos jogos maus. Com a inconsistência é difícil conseguir bons resultados", diz.



A partida marca o reencontro com Pedro Emanuel, técnico com quem Jorge Leitão trabalhou em Arouca, o que não atenua as dificuldades.



"Melhoraram bastante com a entrada do Pedro Emanuel. O Pedro tem como ponto forte a organização defensiva das suas equipas. Conheço-o bem, trabalhei com ele, tive essa felicidade, e ele vai jogar para ganhar, não nos vai facilitar em nada. É um grande profissional e vai-nos por todas as dificuldades possíveis", analisou o técnico arouquense.



O Estoril-Arouca começa às 18:00 de domingo, no Estádio António Coimbra da Mota, com arbitragem de Manuel Sousa, da Associação de Futebol do Porto.