Artur Jorge só pensa em ganhar ao Casa Pia

No campeonato, os minhotos vêm de uma derrota caseira com o Benfica (1-0), tendo depois garantido a passagem para a "final four" da Taça da Liga, ao baterem, na Madeira, o Nacional por 3-1, na passada sexta-feira.

Já o Casa Pia, desde a entrada do novo treinador, Pedro Moreira, regista duas vitórias e uma derrota (com o FC Porto, no Dragão, por 3-1).

Artur Jorge frisou "a importância de ganhar independentemente do momento ou altura do ano" e disse esperar um adversário com "dinâmicas diferentes" das do início da temporada, por causa das "ideias do novo treinador".

"Alterou a forma de jogar, agora com uma linha de quatro (na defesa), e com mais gente por dentro nas suas dinâmicas. Vem de uma vitória em Chaves e penso que poderá jogar de forma idêntica amanhã (sábado), é uma equipa difícil, mas temos que olhar para o nosso desempenho e ambição para somarmos mais três pontos e continuarmos o percurso de vitórias", disse o técnico na conferência de imprensa de antevisão.

O Sporting de Braga vai ter pela frente um mês de janeiro muito exigente, podendo ter sete jogos se for à final da Taça da Liga, entre os quais com o Vitória de Guimarães, Sporting (Taça da Liga), Benfica (Taça de Portugal) e FC Porto.

"Não sei se será o maior desafio desde que aqui chegámos, mas temos um mês tremendamente difícil em três competições diferentes. Serão sete jogos, porque esperamos ir à final da Taça da Liga, de grande dificuldade, com equipas que estão todas em posições cimeiras. Mas queremos dar resposta em cada um dos jogos", disse.

Questionado sobre se alguns jogadores poderão demonstrar interesse em sair em janeiro por serem menos utilizados, Artur Jorge respondeu: "não acredito que haja algum jogador do Sporting de Braga que queira sair. Sei que estão todos satisfeitos por estarem aqui, jogando mais ou menos, mas claro que há uma maior satisfação de quem joga, como em todos os clubes", disse.

José Fonte, castigado, é baixa certa para o jogo com o Casa Pia, tal como Álvaro Djaló e Al Musrati, lesionados.

Sporting de Braga, quarto classificado, com 29 pontos, e Casa Pia, 10.º, com 16, defrontam-se a partir das 18h00 de sábado, no Estádio Municipal de Rio Maior, jogo que será arbitrado por Tiago Martins.