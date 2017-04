Artur Soares Dias arbitra o Sporting-Benfica

Mário Aleixo - RTP 20 Abr, 2017, 10:17 / atualizado em 20 Abr, 2017, 10:49 | 1.ª Liga

O árbitro portuense foi o escolhido para dirigir o encontro entre o Sporting e o Benfica, da 30ª jornada da I Liga, anunciou esta quinta feira o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol.



Soares Dias estará pela quarta vez no dérbi lisboeta, sendo que os três encontros anteriores também se disputaram em Alvalade.



O primeiro clássico de Soares Dias aconteceu a 21 de fevereiro de 2011, num encontro que terminou com a vitória do Benfica, por 2-0.



Depois deste encontro, o portuense estava mais duas vezes no dérbi, com um triunfo do Sporting (1-0), em 2011/12, e um do Benfica (1-0), na última temporada.



O juiz internacional já arbitrou esta época três jogos dos encarnados com Nacional, FC Porto e Feirense, todos fora, e um do Sporting também como visitante em Guimarães.



Será ainda o 13º jogo entre dois dos três "grandes" do futebol português que o árbitro internacional dirige na sua carreira, depois de se ter estreado em clássicos em 2011.



Nas nomeações da próxima jornada, conhecidas esta quinta feira, destaque ainda para a escolha de Rui Costa para a receção do FC Porto (2.) ao Feirense (11º), em jogo a disputar no domingo, a partir das 20h15.



Rui Costa esteve apenas esta temporada num jogo do FC Porto, quando a equipa de Nuno Espírito Santo goleou na visita ao Nacional (4-0), à sétima jornada, no início de outubro.