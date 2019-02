Artur Soares Dias vai arbitrar dérbi entre Sporting e Benfica

Lusa Comentários 03 Fev, 2019, 10:41 / atualizado em 03 Fev, 2019, 10:41 | 1.ª Liga

Este vai ser o quinto dérbi lisboeta que o árbitro da associação do Porto vai arbitrar, o quinto no Estádio José Alvalade.

No embate entre Sporting, quarto com 39 pontos, e Benfica, terceiro com 44, marcado para as 17:30, Soares Dias, que vai cumprir o seu 16.º clássico, vai contar com João Pinheiro, da associação de Braga, no videoárbitro.