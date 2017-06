Associação de árbitros desafia FC Porto a revelar dados sobre acusações de corrupção

Lusa 07 Jun, 2017, 22:31 | 1.ª Liga

“Se existe alguma veracidade nas graves acusações que fazem, devem, para bem do futebol, apresentar esses dados às instâncias competentes, PJ e MP, se é apenas mais uma diversão, então condene-se e penalize-se estes comportamentos de uma vez por todas”, pode ler-se, em comunicado.



O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, acusou, no Porto Canal, o Benfica de corrupção, revelando uma alegada troca de emails entre Pedro Guerra, comentador da Benfica TV, e Adão Mendes, ex-árbitro, na época 2013/14.



“As declarações feitas são graves e não devem deixar de ser analisadas e investigadas desde a sua veracidade à intencionalidade, para bem da transparência do futebol. A APAF, tal como em casos anteriores, quer o prestigio da classe e do futebol e, para tal, irá tomar as ações e diligências necessárias para apuramento da verdade e não poderá deixar uma vez mais cair por terra mais este episódio detrator do nosso futebol”, acrescentam.



De resto, a APAF adianta que irá “apresentar queixa” das declarações, “afim de provarem a sua veracidade”.



O Ministério Público (MP) confirmou hoje ter recebido uma denúncia anónima em que o Benfica é acusado de corrupção, tendo a mesma sido encaminhada para o DIAP de Lisboa com vista a instauração de inquérito.



Entretanto, na sua página oficial, o Benfica "repudia e desmente de forma veemente as falsas e absurdas insinuações do diretor de comunicação do FC Porto", acrescentando ir avançar "com um processo crime por difamação e outros processos que se justifiquem".



Para os 'encarnados', as acusações do FC Porto visam "desviar as atenções da crise e graves problemas por que passam outras instituições".