Atacante Niltinho reforça ataque do Desportivo de Chaves

Mário Aleixo - RTP Comentários 05 Ago, 2018, 09:36 / atualizado em 05 Ago, 2018, 09:36 | 1.ª Liga

"Chegará, em princípio na terça-feira, um extremo e ficará a faltar, pelo menos, um ponta de lança", disse o treinador de 47 anos.



O jogador de 24 anos representa atualmente o CSA, emprestado pelo São Caetano, ambos clubes do Brasil, e irá jogar pela primeira vez no futebol europeu.



No currículo, conta ainda com passagens pelo Atlético Goianense, Chapecoense, Criciúma, Volta Redonda e Joinville, do Brasil, e Deajeon Citizen, da Coreia do Sul.

Chaves despede-se da pré-época com empate









O encontro foi intenso e, em alguns momentos, com um ritmo elevado, principalmente na primeira metade, onde a luta a meio-campo foi grande, mas os ataques não encontraram o caminho dos golos.



As oportunidades repartiram-se e a primeira surgiu no lado do Gijón, com Pablo Perez a recuperar uma bola e a servir Nacho, que rematou contra Maras.



Na resposta, João Teixeira conquistou um livre direto e na transformação atirou à figura.



Mais perto do intervalo, William podia ter adiantado a equipa da casa no marcador, após passe de Eustáquio, mas em plena grande área atirou para defesa de Marino com os pés.



Na segunda parte, a equipa flaviense entrou melhor e dispôs de duas boas situações, por João Teixeira, aos 48 minutos, e Eustáquio, aos 54.



Na outra baliza, Isma Cerro obrigou Ricardo a duas boas defesas, após jogada individual, aos 58 e 70 minutos.



O Desportivo de Chaves joga no dia 11 de agosto, às 21h00, no terreno do campeão nacional, FC Porto, para a primeira jornada do primeiro escalão.







O Desportivo de Chaves empatou sem golos diante o Sporting de Gijón, do segundo escalão de Espanha, no último jogo de pré-temporada antes da deslocação ao FC Porto, para a primeira jornada da I Liga de futebol.