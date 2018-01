Avançado Ewandro Costa reforça Estoril Praia

Lusa 24 Jan, 2018, 15:45 | 1.ª Liga

A contratação do avançado, de 21 anos, foi formalizada numa nota publicada no site oficial do ‘clube da Linha', na qual o jogador vincou a sua vontade de ser "feliz" e "proporcionar alegrias", depois de uma apagada passagem de ano e meio por Itália, onde realizou apenas seis jogos e não fez qualquer golo.



"Queremos fazer o melhor pelo Estoril, sair da situação em que estamos o mais rápido possível, e eu estou aqui para ser mais um a dar o melhor contributo. Sei que é um clube com jogadores de qualidade, que tem um bom ambiente, com bons valores e que nos ajuda a ganhar o nosso espaço", afirmou.



Formado no São Paulo e com uma posterior passagem pelo Atlético Paranaense, Ewandro Costa regista também no seu currículo internacionalizações pelas seleções sub-17 e sub-20 do Brasil. Porém, é com o capital de experiência adquirido em Itália que o futebolista conta ser útil à formação orientada pelo treinador Ivo Vieira.



"O futebol em Itália é muito diferente do que estava habituado no Brasil, dá-se muito mais importância à parte tática e estratégica. Não digo que no Brasil era mais fácil... a diferença é que a nível europeu o jogador tem de ser mais completo e ter mais atenção a detalhes como a ocupação de espaços ou a velocidade do jogo", frisou.



Instado a descrever-se aos adeptos estorilistas, o avançado salienta a sua velocidade e a ousadia na abordagem ao jogo.



"Considero-me um jogador veloz, que procura sempre dar profundidade, que não tem medo do um contra um e que gosta de terminar a jogada", finalizou.



Ewandro Costa é o terceiro reforço do Estoril neste mercado de inverno, depois das contratações do guarda-redes Renan Ribeiro e do médio Matheus Sávio. A estes junta-se ainda o regresso do defesa Dankler, que esteve cedido ao Lens na primeira metade da temporada.