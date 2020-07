Avançado Yves Baraye termina empréstimo e abandona Gil Vicente

O extremo, de 28 anos, apontou três golos em 28 encontros pela formação de Barcelos, onde chegou em agosto de 2019, e iria cumprir um encontro de castigo na receção ao Paços de Ferreira, por ter completado uma série de cinco cartões amarelos no domingo, quando os minhotos perderam na deslocação ao terreno do Belenenses SAD (1-0).



A estrutura entendeu libertar antecipadamente Yves Baraye de todos os compromissos e o atleta regressou a Itália em definitivo, sendo a terceira saída confirmada pelos ‘galos’, após os regressos do defesa Arthur Henrique e do avançado Zakaria Naidji aos brasileiros do Ferroviária e aos argelinos do AC Paradou, respetivamente, em 10 de julho.



Nesse dia o Gil Vicente assegurou a permanência, fruto de uma reviravolta vitoriosa na visita ao Vitória de Guimarães (2-1), coroando uma época assinalada pelo regresso administrativo à elite, a partir do Campeonato de Portugal, na sequência do ‘caso Mateus’, numa altura em que ocupa o nono lugar, com os mesmos 42 pontos do Santa Clara.



A formação orientada por Vítor Oliveira, que está de saída, despede-se da I Liga frente ao Paços de Ferreira, no 13.º lugar, com os mesmos 38 pontos do Marítimo e a manutenção confirmada, na sexta-feira, às 21h15, no Estádio Cidade de Barcelos, em jogo da 34.ª e última jornada, que terá arbitragem de Iancu Vasilica, da associação de Vila Real.