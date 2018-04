Aves e Estoril em luta pela sobrevivência na I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 30 Abr, 2018, 08:17 / atualizado em 30 Abr, 2018, 08:17 | 1.ª Liga

Avenses e estorilistas ocupam os dois últimos lugares da classificação com 28 e 26 pontos, respetivamente.



Acima da linha de despromoção encontram-se P. Ferreira e V. Setúbal, ambos com 29 pontos, Feirense com 30 e Moreirense com 32.



Na jornada do próximo fim de semana, entre outros, realizam-se os jogos: Moreirense-Aves, Estoril-V. Setúbal e P. Ferreira-Rio Ave.



Para o jogo desta segunda-feira a equipa da Vila das Aves avança com uma baixa, Sami está lesionado. Em contrapartida o técnico José Mota já pode contar com Vítor Gomes e Braga.



O treinador do Aves tentou aliviar a pressão do jogo e, na conferência de imprensa de antevisão do desafio, acentuou que é extremamente importante a equipa depender só de si e que o encontro desta noite nada irá decidir.



Do lado dos “canarinhos” há quatro lesionados Gonçalo Brandão, Kyriakou, Gonçalo Santos e Kléber e um castigado Victor Andrade.



No lançamento do desafio o técnico dos estorilistas, Ivo Vieira, exigiu concentração como se de um jogo com os “grandes” se tratasse.



O jogo tem o início marcado para as 20h00, no Estádio do Aves.