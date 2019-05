Aves e Moreirense jogam pela melhor classificação

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Mai, 2019, 08:24 / atualizado em 10 Mai, 2019, 08:24 | 1.ª Liga

O encontro tem o início marcado para as 20h30, no estádio do CD das Aves e será arbitrado por João Capela.



Os avenses têm uma baixa: Jorge Filipe cumpre um jogo de castigo.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador do Aves, Augusto Inácio, garantiu empenho total no jogo e na vitória e acrescentou que “rodar a equipa ficará para a última ronda”.



Do lado dos “cónegos” a formação verde e branca apresenta-se na máxima força.



No lançamento da partida o técnico Ivo Vieira perspetivou um jogo aberto entre duas equipas que o vão querer ganhar.



Nesta altura o Aves é 12.º com 36 pontos e o Moreirense 5.º com 49.