Aves e Portimonense fecham a sexta jornada da I Liga

Mário Aleixo - RTP Comentários 01 Out, 2018, 11:11 / atualizado em 01 Out, 2018, 11:11 | 1.ª Liga

Os avenses, vencedores da Taça de Portugal em 2017/18, são a única equipa ainda sem vitórias no campeonato, tendo apenas um ponto, fruto de um empate em casa com o Tondela (2-2), na segunda ronda.





Dois lugares acima do Aves, na 16.ª e antepenúltima posição, com quatro pontos, está o Portimonense, que se estreou a vencer na jornada anterior, em casa frente ao Vitória de Guimarães (3-2).





Para o treinador dos avenses, José Mota, "frente ao Portimonense terá de ser o dia para dar a volta aos resultados".





Do lado dos algarvios o técnico, António Folha, disse acreditar que a sua equipa terá de "manter a consistência que temos vindo a demonstrar".



Este será apenas o terceiro jogo entre as duas equipas na Vila das Aves, onde o clube da casa venceu na temporada passada (3-0) e cedeu um empate a zero em 1985/86.A I Liga é liderada pelo Sporting de Braga, com 16 pontos, mais um do que o FC Porto, dois do que o Benfica e três do que Sporting e Rio Ave.