Aves e Portimonense procuram os pontos da tranquilidade

Aves 15º com 22 pontos e Portimonense 12º com 27 procuram somar os três pontos da vitória, capazes de darem mais tranquilidade para o que falta jogar na competição.



Os avenses avançam para a partida com o avançado Alexandre Guedes lesionado enquanto os algarvios têm três baixas por lesão: Jadson, Lucas e Pedro Sá.



A equipa nortenha entra em campo com a moral em alta depois de quatro jogos consecutivos a somar pontos.



Também o Portimonense procura ganhar três jogos consecutivos fora, o que nunca conseguiu em 15 presenças na prova, uma marca histórica que a formação comandada por Vítor Oliveira procura alcançar.



O encontro tem o início marcado para as 20h00, no Estádio do Clube Desportivo das Aves.