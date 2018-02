Aves sai do Restelo com `mão cheia` sobre o Belenenses

Lusa 11 Fev, 2018, 19:04 | 1.ª Liga

No primeiro tempo, Mama Baldé (02 minutos), André Moreira (13, na própria baliza), Elhouni (28) e Paulo Machado (39, de grande penalidade) castigaram os inúmeros erros do adversário, que reduziu em cima do descanso, por Nuno Tomás (44).



Maurides (86, de grande penalidade) ainda tentou colocar o Belenenses no jogo, mas Fariña (90) fechou as contas do segundo triunfo consecutivo dos avenses, que, desta forma, deixaram a zona de despromoção. Já os 'azuis' não sabem o que é vencer há 15 jogos seguidos (12 no campeonato).



O adágio conhecido como Lei de Murphy diz que 'se algo pode correr mal, vai correr mesmo mal' e foi isso mesmo que sucedeu ao Belenenses no Restelo, já que os 'azuis' viveram um verdadeiro 'pesadelo' no quarto jogo de Silas ao comando.



Mama Baldé abriu as hostilidades ainda numa fase prematura da partida, aproveitando o espaço concedido nas costas da defensiva lisboeta, que voltou a facilitar, valendo a intervenção providencial de Florent para evitar que Alexandre Guedes marcasse.



Os avenses dilataram mesmo a vantagem, graças a uma 'oferta' de André Moreira: Nuno Tomás atrasou a bola para o guarda-redes, que realizou o primeiro jogo pelo Belenenses, e este deixou-a passar por cima do pé.



Cada ataque do Desportivo das Aves era um sofrimento para o conjunto do Restelo e Elhouni, sozinho perante André Moreira, e Paulo Machado, na conversão de uma grande penalidade, fizeram com o que resultado assumisse contornos de goleada.



Os números foram 'suavizados' por Nuno Tomás, que correspondeu a um cruzamento de Bakic e deu uma réstia de esperança aos adeptos 'azuis' mais otimistas.



Contudo, o Belenenses nunca foi verdadeiramente perigoso nas abordagens à baliza de Adriano Facchini, sendo que as melhores situações na etapa complementar pertenceram ao Desportivo das Aves, desde logo com uma 'bomba' de Mama Baldé, que obrigou André Moreira a aplicar-se.



A equipa da Vila das Aves só não chegou à 'mão cheia' à hora de jogo, porque Elhouni deslumbrou-se com a jogada protagonizada e desperdiçou um golo que parecia feito: depois de deixar Gonçalo Silva e André Moreira pelo caminho, o extremo preferiu fintar Nuno Tomás ao invés de atirar para a baliza deserta e, quando o fez, Yebda cortou em cima da linha.



Licá, titular pela primeira vez desde que assinou pelo Belenenses, ficou a centímetros do segundo tento, que chegaria mesmo, a cinco minutos do final, através de um penálti batido por Maurides, a castigar falta sobre o mesmo Licá.



O Desportivo das Aves viria a fechar o jogo da mesma forma como o iniciou, com um golo, desta feita da autoria de Fariña, que, também ele, não perdoou no frente-a-frente com André Moreira, após roubar a bola a um adversário a meio campo.