Bas Dost supera Jonas e só perde para Messi

Lusa 22 Mai, 2017, 15:15 | 1.ª Liga

Depois dos 42 de Mário Jardel, pelo Sporting, em 2001/02, só o brasileiro do Benfica superara as três dezenas, ao somar 32 em 2016/17, feito agora superado pelo estreante contratado ao Wolfsburgo por 10 milhões de euros, que apontou 34.



Substituto do argelino Slimani, que rumou ao Leicester, o holandês de 27 anos não teve concorrência na I Liga, acabando com mais 15 golos do que o brasileiro Soares, que marcou 19, sete pelo Vitória de Guimarães e, após janeiro, 12 pelo FC Porto, quase alcançando os 16 de André Silva.



Bas Dost, que beneficiou da prolongada ausência de Jonas (11 golos na segunda volta), conseguiu mesmo intrometer-se na luta pela Bota de Ouro, acabando por ser batido apenas pelo argentino Lionel Messi (FC Barcelona), que somou 37.



O internacional 'laranja' foi o jogador com maior percentagem de golos das 18 equipas da I Liga, ao apontar precisamente metade dos 68 tentos dos 'leões', sendo que marcou 33 como titular e apenas um como suplente.



O ex-jogador de Emmen, Heracles, Heerenveen e Wolfsburgo logrou também o único 'póquer' na prova, em Tondela, onde desperdiçou a 'manita', ao falhar um penálti, e liderou também nos 'hat-tricks', com três, e nos 'bis', com seis.



Em matéria de grandes penalidades, também foi o holandês a 'mandar', ao concretizar sete, dos nove do Sporting, que superou os sete de Benfica e FC Porto.



Com os seus 34 golos, mais do que nove equipas, Bas Dost conseguiu colocar ainda a Holanda no último lugar do pódio dos países, perdendo apenas para os portugueses, que apontaram 265, e os brasileiros, autores de 177.



Atrás da Holanda, ficaram a Argentina e a Grécia, ambos com 22 tentos, seguidos da Guiné-Bissau, com 16.



No que respeita ao coletivo, o Benfica foi o clube que mais contribuiu, com 72 golos, mais um do que o FC Porto e mais quatro em relação ao Sporting.



No total, a edição 2016/17 rendeu 728 golos, com as segundas partes a dominarem as primeiras (392 contra 336), os anfitriões a superarem os visitantes (424 contra 304) e os estrangeiros a baterem os portugueses (437 contra 265).



A jornada com mais golos foi a 25.ª, com 32, enquanto a segunda, a nona, a 16.ª e a 23.ª acabaram no polo oposto, com apenas 15, sendo que, no final, a média foi de 21,41 tentos por jornada e 2,38 por encontro.



Destaque ainda, em termos individuais, para os cinco golos do portista Diogo Jota como suplente utilizado, mais um do que os apontados por Tiago Caeiro (Belenenses) e Gustavo Tocantins (Estoril-Praia).