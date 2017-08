Beira-Mar quer contratar Usain Bolt para jogar futebol e dá-lhe bifanas e minis gratuitas

Nuno Patrício - RTP 17 Ago, 2017, 14:46 | 1.ª Liga

Segundo a informação apresentada na rede social o clube diz estar disponível para cumprir o sonho de um dos melhores atletas de todos os tempos.



Usain Bolt terá dito há pouco tempo que gostaria de terminar a carreira de atleta profissional a jogar futebol e o clube português Sport Clube Beira-Mar não quer que o jamaicano fique com o sonho por cumprir.







"Usain Bolt, vem cumprir o teu sonho. Vem jogar futebol para o Beira-Mar! 💛”, pode ler-se na rede social.







Neste post o corredor também fica a saber quais são as condições que o clube lhe apresenta e entre elas estão algumas bem sui géneres.



- A honra de vestires a nossa camisola;

- Os melhores adeptos do mundo;

- 3 bifanas por semana no Augusto e 3 hambúrgueres no Ramona (com direito a molho, mas sem batatas fritas, que isto não está fácil para ninguém);

- 12 ovos moles por dia (Se ninguém os comer logo de manhã no balneário);

- 1 passeio de Moliceiro (é só 1, que a 10 euros a viagem não dá mesmo para mais!);

- Um Selfie Stick (Para as tuas fotos dizerem ao mundo inteiro que Veneza é que é a Aveiro de Itália!);

- Um telefone com contactos portugueses:

- O do Presidente Marcelo (que provavelmente será o primeiro a chegar quando te lesionares outra vez);

- O do Um azar do Kralj (sabemos como gostas de festas, e eles organizam as melhores do país);

- As minis são as que quiseres no Bar do Estádio.



No final da publicação e para que não pensem que é uma brincadeira, o autor pede que este curioso e inédito convite chegue o mais rapidamente possível ao homem mais rápido do mundo, pois:"os treinos já começaram e as medalhas de ouro não lhe vão servir de muito na convocatória!"