Belenenses agarrou manutenção, mas falhou ataque europeu

Lusa 22 Mai, 2017, 15:20 | 1.ª Liga

Apesar de terem terminado o campeonato na segunda metade da tabela, com menos cinco pontos do que na época transata e com um desempenho final abaixo do que seria de esperar, os 'azuis' conseguiram o objetivo a que se tinham proposto.



Ainda assim, a SAD liderada por Rui Pedro Soares operou duas alterações no comando técnico, que arrancou com Julio Velázquez, mas o espanhol só durou sete jornadas, não por causa dos resultados, normais, mas devido a divergências com a administração da sociedade gestora do futebol profissional.



Quim Machado foi o sucessor e, apesar dos dois testes de 'fogo' logo a abrir, com Benfica e Sporting de Braga, que se saldaram em dois desaires, a equipa conseguiu ganhar 'fôlego'.



Aos poucos, o Belenenses arrecadou os pontos necessários para a manutenção, mas as saídas do guarda-redes Joel Pereira, o 'capitão' Gonçalo Brandão, o médio Palhinha e os avançados Gerso e Fábio Sturgeon, todos em janeiro, foram um forte revés.



A entrada de Maurides visava minimizar os evidentes problemas dos 'azuis' na finalização (durante largo período tiveram o pior ataque da prova) e o ponta-de-lança, juntamente com os centrais Domingos Duarte e Gonçalo Silva, e o experiente médio Vítor Gomes, acabou por se destacar como um dos mais acertados.



O Belenenses entrava na melhor fase da época, entre o final de janeiro e princípio de março, somando três vitórias e três empates, que pareciam 'embalar' o conjunto de Belém para a permanência, ao mesmo tempo que também possibilitava que começasse a olhar para os lugares de cima.



Contudo, as intenções ficaram-se por aí mesmo e, de um possível 'assalto' à Europa a uma das piores séries de resultados nos últimos anos foi um passo pequeno, sendo que, ao fim do quinto desaire seguido, Quim Machado foi substituído por Domingos Paciência, que não evitou outras duas derrotas.



Os sete desaires consecutivos aumentaram a 'espiral' negativa, levando mesmo os adeptos a contestarem fortemente a SAD e os jogadores, que na semana seguinte passaram do 'inferno' ao 'céu', ao vencerem no reduto do Sporting (3-1), 62 anos depois.



Já com a próxima temporada em vista, Domingos aproveitou os últimos 'cartuchos' para testar jogadores e preparar uma época em que o Belenenses pretende, segundo os seus dirigentes, olhar para a Europa de forma mais efetiva.