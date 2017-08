Belenenses e V. Setúbal abrem jornada escaldante na I Liga

Mário Aleixo - RTP 25 Ago, 2017, 08:19 | 1.ª Liga

O jogo tem o início marcado para as 20h30, no Estádio do Restelo, com arbitragem de Manuel Oliveira.



As duas equipas entram em campo separadas por um ponto. O Belenenses é 10º com três pontos e o V. Setúbal 12 com dois.



As duas formações apresentam-se na máxima força sem lesionados nem castigados.



Na antevisão da partida o treinador dos azuis da cruz de Cristo, Domingos Paciência, quer ver a equipa a concretizar as oportunidades de golo que cria durante os jogos.



Na conferência de imprensa de lançamento da partida o técnico dos sadinos, José Couceiro, exige uma equipa (a sua) capaz de concretizar as ocasiões de golo.

Benfica com visita de risco a Vila do Conde

O Benfica tem no sábado um jogo de risco em Vila do Conde (20h30), no difícil terreno do Rio Ave, jogo que opõe duas das quatro equipas 100% vitoriosas até à terceira jornada da I Liga de futebol.



Os campeões nacionais chegam à quarta ronda com vitórias em casa diante do Braga (3-1) e Belenenses (5-0) e fora com o Chaves (1-0), enquanto o Rio Ave venceu em casa Belenenses (1-0) e Portimonense (2-0) e fora o Boavista (2-1).



Nas últimas duas épocas, o Benfica passou à tangente em Vila do Conde, ambas as vezes por 1-0, com o internacional mexicano Raúl Jiménez a marcar nas duas na parte final.



Para a visita ao norte, Rui Vitória continua com problemas no plantel, sem Grimaldo, Fejsa -- foi substituído por Felipe Augusto frente ao Belenenses -- e Júlio César.

FC Porto posto à prova em Braga

Nesta quarta jornada, também o FC Porto tem jogo de risco, no domingo, em casa do Sporting de Braga, num momento em que os portistas seguem em bom plano, com goleadas ao Estoril (4-0) e Moreirense (3-0) e triunfo em Tondela (1-0).



A deslocação a Braga coloca em alerta o técnico Sérgio Conceição, que poderá fazer regressar Soares -- apesar da boa resposta da dupla Aboubakar/Marega -, um avançado habituado a marcar aos “arsenalistas”.



Os “dragões” não vencem na “Pedreira” desde 2015, depois de perderem por 3-1 em 2015/16 e empatarem 1-1 em 2016/2017.



O Sp. Braga, que sofreu a única derrota na Liga com o Benfica, logo à primeira jornada, venceu nas rondas seguintes o Portimonense e o Desportivo das Aves.

Sporting recebe Estoril imprevisível

No domingo, será também dia de o Sporting entrar em campo, com a receção ao Estoril, após uma semana de grande êxito para a equipa, com goleadas fora ao Guimarães (5-0) e em Bucareste com o Steaua (5-1), que lhe deu entrada na “Champions”.



O médio Bruno Fernandes, proveniente da Sampdoria, tem brilhado no conjunto leonino, mas também Bas Dost -- melhor marcador da última época -, num encontro em que a equipa de Jorge Jesus é claramente favorita frente ao Estoril.

Outros jogos

No sábado, além de Benfica, entram em ação Paços de Ferreira e Guimarães (16h00), Moreirense e Tondela (16h00) e Chaves e Feirense (18h15), com a jornada a ficar completa com os jogos Boavista-Aves (16h00), no domingo, e Portimonense-Marítimo (20h00), na segunda-feira.



Na I Liga, Setúbal, Moreirense, Tondela, Paços de Ferreira, Chaves, Aves e Boavista são equipas que ainda procuram a primeira vitória, com a agravante de os boavisteiros procurarem não só o primeiro triunfo, mas também os primeiros pontos.