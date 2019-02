Belenenses impõe primeira derrota caseira ao Braga na I Liga

Lusa Comentários 22 Fev, 2019, 21:18 / atualizado em 22 Fev, 2019, 21:18 | 1.ª Liga

Kikas, aos 38 minutos, e Licá, aos 60, marcaram os golos no estádio Municipal de Braga, onde o Belenenses obteve o seu primeiro triunfo da segunda volta do campeonato, depois de três derrotas e dois empates.

Depois de ter perdido em Alvalade com o Sporting (3-0), o Braga volta a marcar passo na luta pelos lugares da frente, mantendo o terceiro lugar, com 49 pontos, contra 54 do líder FC Porto, que visita hoje o Tondela, e 53 do Benfica, que recebe na segunda-feira o Desportivo de Chaves. O Sporting, quarto, pode ficar a um ponto dos minhotos, se vencer o Marítimo no Funchal, também na segunda-feira.

O Belenenses vai continuar no sétimo posto, agora com 33 pontos, menos dois do que o Vitória de Guimarães, que se descola a Setúbal no sábado.