Belenenses mantém diferendo entre clube e a SAD

Patrick Morais de Carvalho começou por enaltecer o "nível de participação muito elevado" na AG, a qual contou com quase 200 associados e que serviu, igualmente, para a discussão e votação do relatório e contas da época 2016/17.



"Vai ser oportunamente marcada uma AG extraordinária e 10 dias antes será realizada uma sessão de esclarecimentos sobre a proposta que iremos apresentar nessa AG. Um caminho é os sócios dizerem à direção do clube que querem manter a situação vigente, que querem que tudo fique como está", começou por dizer aos jornalistas.



O segundo caminho, de acordo com o presidente dos azuis, passa por apresentar uma proposta alternativa "que mude o paradigma da relação com a Codecity, que seja algo fraturante e que o clube possa recuperar a sua mística e cultura".



Já a terceira via está "nas mãos da Codecity" e passará pela assinatura de um novo acordo parassocial entre as duas partes, o que, a acontecer, irá anular os dois primeiros caminhos propostos.



"A Codecity deu publicamente nota disso e o clube respondeu na semana passada, revelando disponibilidade para essa negociação. A única forma de se travarem os outros dois caminhos está mãos da Codecity. Caso haja acordo, a AG serviria para apresentarmos um novo acordo parassocial para o sócios validarem", referiu, frisando que o clube "esteve sempre aberto" para chegar a um acordo com a empresa que detém a maioria do capital social da SAD.

Ultimato do presidente

Contudo, Patrick Morais de Carvalho foi perentório na resposta, caso os sócios optem por manter atual situação: "Se os sócios decidirem que querem manter as coisas como estão, eu deixarei de ser presidente do Belenenses a partir desse dia, porque não quero estar a percorrer um caminho que eu não quero percorrer e no qual não acredito."



No dia 8 de novembro, o tribunal arbitral constituído no âmbito do Centro de Arbitragem do Comércio de Lisboa, determinou a extinção do acordo parassocial assinado entre a Codecity Sports Management (CSM) e o clube em 2012, e, por conseguinte, a impossibilidade de o clube proceder à recompra da SAD.



Segundo o acordo parassocial, que foi considerado extinto, o clube teria duas oportunidades para tentar a recompra da SAD, a última das quais entre outubro deste ano e janeiro de 2018. Após a decisão conhecida no início do mês, esta última 'janela' ficou sem efeito.