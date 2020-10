Belenenses SAD `arranca` empate frente ao Farense no último lance do jogo

Os algarvios estiveram muito próximos de alcançar a primeira vitória na prova, depois de se terem adiantado aos 69 minutos, através de Ryan Gauld, na conversão de uma grande penalidade, e tiveram oportunidade de ampliar a vantagem, mas Jonatan Lucca, aos 79, falhou nova grande penalidade, tendo os `azuis` chegado à igualdade aos 90+8, por intermédio de Bruno Ramires.

O Belenenses SAD subiu provisoriamente à 12.ª posição da tabela, com seis pontos, enquanto o Farense permanece como lanterna-vermelha da competição, com apenas dois pontos.



Com mais dois casos de infeção à covid-19 divulgados hoje, Petit foi novamente obrigado a fazer mudanças no onze, a começar na baliza, com Kritciuk a render André Moreira, enquanto no ataque Richard Rodrigues substituiu Miguel Cardoso e, por opção técnica, Edi Semedo relegou Cassierra para o banco.



Já no Farense, Bilel estreou-se entre as opções iniciais de Sérgio Vieira, que também fez retornar Mansilla ao onze titular.



A primeira oportunidade pertenceu ao Farense, que apareceu sempre com mais perigo e clarividência junto da área contrária, mas Stojiljkovic, aos quatro minutos, falhou o desvio ao cruzamento da esquerda de Fábio Nunes. Na sequência, Eduardo Mancha cabeceou por cima.



O jogo pautou-se pelo equilíbrio, muito jogado no centro do terreno, com duas formações agressivas à procura da posse. Kritciuk, aos 31, afastou para a trave, com a ponta dos dedos, uma tentativa de Mansilla, que surgiu sozinho, em mais uma prova da ligeira superioridade algarvia.



Contudo, já em cima do descanso, o Belenenses SAD reagiu e incomodou pela primeira vez Rafael Defendi, com um remate de Edi Semedo que o brasileiro defendeu para canto. Na bola parada, Tiago Esgaio resgatou uma bola perdida e atirou à figura do guarda-redes.



Na segunda parte, voltou a ser o Farense a equipa mais perigosa do encontro e, depois de uma primeira ameaça, de cabeça, por cima (54), Ryan Gauld abriu mesmo a contagem, aos 69, na conversão de uma grande penalidade, a castigar falta de Rúben Lima sobre Hugo Seco.



O mesmo Hugo Seco, que entrou na partida apenas aos 67, voltou a sofrer falta dentro da grande área dos ‘azuis’, mas, desta vez, Lucca desperdiçou o ‘castigo máximo’, numa tentativa à ‘Panenka’ que acertou na trave, aos 79.



O jogo encaminhava-se para o fim quando Pedro Henrique foi expulso com vermelho direto, decorridos 89 minutos, por ‘pisão’ a Tomás Ribeiro. O árbitro Manuel Mota deu seis minutos de compensação, mas o Belenenses SAD alcançou a igualdade aos 90+8, num remate de Bruno Ramires, que ‘saltou’ do banco para marcar o único golo dos ‘azuis’ em quatro jogos.