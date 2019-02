Belenenses SAD e Moreirense com quinto lugar na mira

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Fev, 2019, 08:47 / atualizado em 04 Fev, 2019, 08:47 | 1.ª Liga

Desta vez o Moreirense vai tentar quebrar o enguiço e ganhar pela primeira vez no reduto do Belenenses | Octávio Passos-Lusa

À entrada para o último encontro da ronda, o Belenenses é sétimo, com 29 pontos, e o Moreirense é sexto, com 31, e estão atrás do Vitória de Guimarães, que tem 32.





A equipa azul avança para o jogo com uma baixa: Gonçalo Silva está castigado.





Na conferênia de imprensa de antevisão do encontro o treinador da formação lisboeta, Silas, desvalorizou o facto da receção à equipa nortenha ocorrer no Bonfim.





O encontro será disputado no Estádio do Bonfim, em Setúbal, depois de o Estádio Nacional, onde o Belenenses tem jogado, ter sido interditado devido ao mau estado do relvado.





Os cónegos apresentam-se na máxima força.





No lançamento do desafio o técnico, Ivo Vieira, disse que o jogo reveste-se de uma pressão agradável no sentido de tentar alargar a vantagem pontual sobre o adversário.











O jogo tem o início marcado para as 20h15 com informações regulares na Antena 1 com o jornalista Nuno Perlouro.





Nos sete encontros anteriores entre as duas equipas em casa dos azuis para o campeonato, o Moreirense nunca venceu, perdendo cinco vezes e conseguindo apenas dois empates.