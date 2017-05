Benfica a uma vitória do tetracampeonato

Mário Aleixo - RTP 08 Mai, 2017, 07:59 / atualizado em 08 Mai, 2017, 08:00 | 1.ª Liga

Um golo de Raul Jiménez, aos 75 minutos, permitiu ao Benfica vencer o Rio Ave, por 1-0, em partida da 32ª da I Liga portuguesa de futebol, e ficar muito perto do título.



Com este resultado os encarnados capitalizaram o empate de sábado do FC Porto frente ao Marítimo (1-1), e dilataram a vantagem de três para cinco pontos face aos "dragões", bastando conquistar mais dois pontos para garantir um inédito tetracampeonato na história do clube da Luz.



No rescaldo da partida Rui Vitória, treinador Benfica, limitava-se a dizer que a equipa ganhou como queria e quanto á conquista do título logo se vê:"Nunca conquistei nada por antecipação, mas sim com ações e atitudes. Analisando friamente, ganhamos o jogo que queríamos vencer, mas ainda temos duas finais pela frente, sendo que a próxima é já a seguir, em nossa casa. Jamais penso que as coisas estão consumadas antes de estarem.



Tenho a máxima confiança na equipa, no trabalho e nos jogadores, mas tenho a certeza que também teremos dificuldades na próxima jornada, e por isso só me poderei sentir campeão depois das contas estarem fechadas".





Nas contas do campeonato há várias constatações a fazer: o FC Porto (73 pontos) está mais seguro no segundo lugar, o Sporting (67) no terceiro e o V. Guimarães (62) no quarto mas ainda nada está decidido. O quinto, sexto e sétimo lugares estão por decidir com o Sp. Braga no quinto lugar com 51 pontos, o Marítimo em sexto com 48 e o Rio Ave em sétimo com 45.No fundo da tabela classificativa o Nacional em 18º e último lugar já desceu à II Liga enquanto o outro lugar de despromoção poderá vir a ser ocupado por Estoril (15º, 31 pontos)), Moreirense (16º, 29 pts.) e Tondela (17º, 26 pts.). Os estorilistas estão praticamente salvos da descida pois ainda têm um desafio em atraso que jogam esta segunda feira frente ao Chaves.Belenenses-Moreirense, 20h30Arouca-Tondela, 16h00Benfica- V. Guimarães, 18h15Feirense-Sporting, 20h30Marítimo-Estoril, 16h00Chaves-Rio Ave, 16h00FC Porto-P. Ferreira, 18h00Sp. Braga-Nacional, 20h15V. Setúbal-Boavista, 20h00