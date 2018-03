Benfica ao `assalto` da liderança da I Liga face ao Guimarães, Sporting em Braga

Lusa Comentários 31 Mar, 2018, 09:18 | 1.ª Liga

Na Luz, previsivelmente com mais de 60.000 nas bancadas, os 'encarnados' procuram o oitavo triunfo consecutivo e o 11.º nos últimos 12 jogos, que colocará a equipa com 71 pontos, contra os 70 do FC Porto, de visita na segunda-feira ao Belenenses.



Os comandados de Rui Vitória ganharam 12 dos 13 encontros efetuados na Luz, cedendo apenas dois pontos face ao Sporting (1-1).



Por seu lado, o Vitória de Guimarães, que na última ronda venceu por 2-1 na receção ao Desportivo das Aves, no que foi o primeiro triunfo na 'era' José Peseiro, segue num tranquilo nono lugar, com 33 pontos, sendo que só pontuou fora quatro vezes.



Depois do embate na Luz, o Sporting, terceiro, a três pontos do Benfica e cinco do FC Porto, tem uma deslocação muito complicada ao reduto do Sporting de Braga, quarto, a quatro pontos do conjunto comandado por Jorge Jesus.



Os 'leões' venceram cinco dos últimos seis jogos, com um desaire por 2-1 no Dragão pelo meio, mas defrontam uma equipa em 'alta', com vitórias nas derradeiras seis rondas, incluindo um registo de 22 golos marcados e apenas dois sofridos.



O Sporting, que está 'proibido' de perder pontos se quiser manter-se na luta pelo título, já perdeu 12 pontos fora (três empates e duas derrotas), enquanto os 'arsenalistas' ganharam 12 dos 14 jogos caseiros, cedendo apenas face aos outros 'grandes'.



Nos primeiros encontros do dia, os 'aflitos' Moreirense e Paços de Ferreira jogam para fugir aos últimos lugares, face aos tranquilos Portimonense, no Algarve, e Desportivo de Chaves, na Mata Real, respetivamente.



A ronda 28 arrancou na quinta-feira, com Edinho a conseguir um 'póquer' nas Aves, selando o primeiro triunfo fora do Vitória de Setúbal (4-1), e prosseguiu no sábado, com triunfos caseiros de Marítimo (4-1 ao Feirense) e Rio Ave (2-0 ao Estoril Praia) e um empate a um golo no Bessa, entre Boavista e Tondela.