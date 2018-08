Benfica apanha susto apesar de Hat-trick de Pizzi

RTP Comentários 10 Ago, 2018, 22:21 / atualizado em 10 Ago, 2018, 22:29 | 1.ª Liga

Os encarnados inauguraram o marcador ao minuto 10’, com um golo marcado Pizzi. Aos 14 minutos o Benfica teve a oportunidade de marcar outra vez, através de penálti, mas Facundo Ferreyra falha na concretização.





O Benfica volta a marcar, bis de Pizzi, ao minuto 30’ e não satisfeito, faz o hat-trick oito minutos depois (38’).





Há 39 anos que um jogador do Benfica não fazia um hat-trick no jogo de estreia da Liga Portuguesa.





Os ‘encarnados’ jogaram antes do fim de semana, face ao importante compromisso da equipa na próxima terça-feira, em que tenta em Istambul o apuramento para o ‘play-off’ da Liga dos Campeões, depois de ter vencido na Luz o Fenerbahçe (1-0).





O Guimarães ainda reduziu com um golo aos 76 minutos, através de André André, e pouco depois (81') Guillermo Celis volta a marcar. Resultado que se manteve ate ao fim do encontro.







No arranque da I Liga, o técnico Rui Vitória contou com o reforço Ferreyra na frente do ataque, num momento em que se mantém o ‘tabu’ em relação à continuidade do brasileiro Jonas, melhor marcador na última época.





O Vitória de Guimarães dizia apresentar-se na Luz com uma equipa que conseguisse jogar em “zonas adiantadas”, uma estratégia que apenas deu frutos surgiu na segunda parte, mas com a equipa vimaranense a sair derrotada da Luz.





Na primeira jornada da época 2018/19, o FC Porto, que defende o título, estreia-se no sábado com a receção ao Desportivo de Chaves, num jogo em que o treinador Sérgio Conceição está castigado, depois de ter sido expulso na Supertaça, enquanto o Sporting visita no domingo o Moreirense.