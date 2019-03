Benfica comanda campeonato a 10 jogos do final

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Mar, 2019, 08:36 / atualizado em 04 Mar, 2019, 08:36 | 1.ª Liga

À entrada para o último terço da competição os encarnados têm mais dois pontos que os azuis e brancos e vantagem no confronto direto com dois triunfos (Luz, 1-0 e Dragão, 2-1).



Até ao final as duas formações têm no caso dos benfiquistas seis jogos em casa e quatro fora enquanto os portistas têm cinco em casa e cinco fora.



Nesta altura a equipa da Luz tem o melhor ataque com 66 golos marcados e o FC Porto a melhor defesa com 14 sofridos.



O melhor marcador do campeonato é avançado do Benfica com 15 golos marcados.

Eis os desafios que faltam às duas equipas:



Benfica – Belenenses (casa), Moreirense (fora), Tondela (casa), Feirense (fora), V. Setúbal (casa), Marítimo (casa), SC Braga (fora), Portimonense (casa), Rio Ave (fora) e Santa Clara (casa).



FC Porto – Feirense (fora), Marítimo (casa), SC Braga (fora), Boavista (casa), Portimonense (fora), Santa Clara (casa), Rio Ave (fora), Aves (casa), Nacional (fora) e Sporting (casa).





Na próxima jornada a 25.ª o FC Porto desloca-se a Santa Maria da feira para defrontar o Feirense, domingo, a partir das 20h00 enquanto o Benfica recebe o Belenenses, segunda-feira, a partir das 20h15.





Na luta pelos lugares que dão acesso á Liga Europa, 3.º e 4.º, SC Braga e Sporting prometem não dar tréguas.

SC Braga e Sporting não desarmam



As duas equipas estão separadas por três pontos com ligeira vantagem para a equiupa de Alvalade que venceu em casa (3-0) e perdeu fora (1-0).





Na próxima ronda o SC Braga recebe o V. Guimarães, sábado, a partir das 18h00 enquanto o Sporting se desloca ao estádio do Bessa para jogar com o Boavista, a partir das 20h30.