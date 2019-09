Benfica considera de enorme gravidade possível falsidade em relatório de árbitro

Lusa Comentários 30 Set, 2019, 15:34 | 1.ª Liga

Os campeões nacionais afirmam ter sido confrontados com a informação de que o árbitro do jogo da sétima jornada da I liga, terá “escrito no seu relatório ter sido atingido por uma moeda que lhe terá provocado um hematoma” e asseguram que essa informação é falsa.



“Tal como as imagens podem comprovar, essa informação é falsa, até porque, pelo que se vê, nem sequer o árbitro foi atingido, nem em momento algum houve qualquer tipo de reação compatível com essa denúncia existente no relatório”, indica o clube lisboeta no sítio oficial na Internet.



O clube considera que “inventar supostas agressões com uma moeda de cinco cêntimos, causadoras de hematomas, envergonha uma classe em que existem excelentes profissionais” e desafia o Conselho de Arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol a, “de uma vez por todas”, “assumir as suas responsabilidades”.



De acordo com a comunicação social, Tiago Martins terá escrito no relatório do encontro de sábado, que os ‘encarnados’ venceram por 1-0, ter sido atingido por uma moeda, que lhe provocou um hematoma.