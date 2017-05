Benfica corre para o título e Sporting na incerteza

Mário Aleixo - RTP 10 Mai, 2017, 12:16 / atualizado em 10 Mai, 2017, 12:32 | 1.ª Liga

O Benfica corre à procura de um triunfo frente ao Vitória de Guimarães, no sábado à tarde, a partir das 18h15. No estádio da Luz.



Em Alvalade o clima é bem diferente. A imprensa desportiva desta quarta feira faz alusão à relação entre o presidente Bruno de Carvalho e o treinador Jorge Jesus e menciona algum desgaste depois das fortes críticas do presidente após a derrota dos “leões” frente ao Belenenses, no passado domingo.



Críticas em que Jesus foi não só mas também o destinatário das mesmas.



A próxima época está em causa com ou sem Jorge Jesus. Não há certezas. A única é o contrato que une as duas partes. O treinador tem mais dois anos de contrato. E a quebra do mesmo tem implicações.



Ou Bruno de Carvalho encontra solução para pagar os milhões contratualizados ou Jorge Jesus abdica desse valor.



Até isso acontecer, se acontecer, muito se irá dizer e escrever.