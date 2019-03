Benfica defende liderança da Liga em jogo de risco

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Mar, 2019, 09:11 / atualizado em 17 Mar, 2019, 09:13 | 1.ª Liga

O jogo realiza-se no Estádio Comendador Joaquim de Almeida Freitas e, depois da vitória do FC Porto frente ao Marítimo (3-0), no sábado à noite, a equipa da Luz está obrigada a vencer para igualar os “dragões” na frente do campeonato e assumir o comando por ter vantagem no desempate entre as duas equipas.



No jogo da 1.ª volta no Estádio da Luz os “cónegos” surpreenderam as “águias” e venceram por 3-1. Agora a equipa encarnada deverá procurar a “vingança” e tentar arrecadar o triunfo.



Já se sabe que a equipa benfiquista não conta com os cinco lesionados: Jardel, Conti, Ebuehi, Salvio e Seferovic.



No lugar do melhor marcador da equipa deverá voltar a jogar Jonas.



Na conferência de imprensa de antevisão da partida o treinador Bruno Lage reconheceu que, neste momento, qualquer deslize pode vir a revelar-se fatal para a candidatura ao título.





Apesar destas ausências o técnico Ivo Vieira promete encarar o adversário olhos nos olhos e não demonstra receio pelo poderio do adversário.









Na equipa nortenha falham o jogo o guarda-redes Jhonatan e o avançado Heriberto Tavares, ao abrigo do empréstimo do Benfica.O relato do jogo é na Antena 1 com o jornalista Carlos Rui Abreu, a reportagem de Nuno Braga e os comentários de Manuel Queiroz.